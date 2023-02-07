Минцифры запустило бета-версию мобильного приложения «Карта болельщика», которая позволит предъявлять билет, абонемет или аккредитацию при проходе на матч даже без доступа в интернет, сообщает пресс-служба министерства.

Также сообщается, что приложение позволит перейти на сайт клуба для покупки билета, узнать о бонусных программах, расписании матча. Министерство анонсировало, что в скором времени карту болельщика можно будет оформить прямо в приложении без посещения МФЦ.

На данный момент «Карту болельщика» уже оформили 375 тысяч граждан России. Она необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги, в том числе и детям до 14 лет.