Наставник «Челси» Поттер считает, что Юрген Клопп ему завидует

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал нападки своих коллег, в частности, наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, обвиняющих «синих» в сознательном подрыве трансферного рынка.

«Весь футбол будет петь эту песню, это точно. Каждый имеет право на свое мнение. Есть свобода слова, и это хорошо. Меня это не беспокоит.

Зависть - нехорошее качество. Я никогда никому не завидовал. Я пытался работать и делать все, что в моих силах, в тех обстоятельствах, в которых я оказывался. Лучше всего сравнивать себя с собой, а не с кем-то еще, потому что вы не знаете контекста или ситуации.

Но я также понимаю, что это за мир, в котором мы живем, и меня это устраивает. Большинство тренеров хотели бы оказаться на моем месте», - приводит слова специалиста британская пресса.

Добавим, что лондонцы развили небывалую активность на трансферном рынке текущей зимой. Ранее состав «аристократов» пополнили нападающий Давид Датро Фофана, защитник Бенуа Бадьяшиль, Михаил Мудрик, Нони Мадуэке и Жоау Феликс на правах аренды.

При этом команда занимает только десятое место в турнирной таблице АПЛ.