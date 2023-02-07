Стала известна сумма отступных за Де Дзерби, тренером интересуется «Милан»

Стала известна сумма отступных за итальянского специалиста Роберто Де Дзерби, возглавляющего «Брайтон».

По информации британских журналистов, клуб, который захочет видеть тренера у себя, должен будет заплатить англичанам 13 миллионов евро.

Также, по информации прессы, специалистом активно интересуется «Милан», который рассматривает его наряду с Антони Конет на замену Стефано Пиоли.

После 20 туров «Брайтон» с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а по потерянным очкам входит в пятерку лидеров чемпионата.