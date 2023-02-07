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Президент «Айнтрахта» Фишер обвинен в хранении наркотиков

Следствие считает, что 13-летний сын имел доступ к кокаину и употреблял его вместе с другом.
07 февраля 2023 13:32
автор: Александр Евграфов

Полиция Германии начала следствие в отношении президента футбольного клуба «Айнтрахт» Петера Фишера после того, как у его 13-летнего сына был найден кокаин, сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, сын Фишера употреблял кокаин со своим школьным другом. Мать подростка сообщила об этом в школу и полицию. После обыска в доме Фишера был найден кокаин. А против президента клуба было возбуждено уголовное дело. Семье Фишеров был предъявлено обвинение в хранении наркотиков.

В руководстве клуба отказались комментировать ситуацию, а главный тренер команды Оливер Гласнер на пресс-конференции высказал поддержку Петеру Фишеру.

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Президент «Айнтрахта» Фишер обвинен в хранении наркотиков
Следствие считает, что 13-летний сын имел доступ к кокаину и употреблял его вместе с другом.
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