Президент «Баварии» встретится с Нойером, чтобы уладить конфликт с голкипером

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер проведет встречу с голкипером команды Мануэлем Нойером, на которой планирует уладить конфликт, возникший между вратарем и руководством клуба после увольнения тренера Тони Тапаловича, с которым Нойер был дружен.

«Для нас было совершенно непонятно, почему Нойер обратился к публике напрямую», - приводит слова Хайнера немецкая пресса.

Напомним, Тапалович занимал в тренерском штабе мюнхенцев должность специалиста по работе с вратарями.

Сам Нойер получил травму, сломав ногу, и клуб приобрел Яна Зоммера из менхенгладбахской «Боруссии» для его замены.