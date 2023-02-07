«ПСЖ» готов вернуть Икарди в клуб после аренды в «Галатасарае»

Руководство «ПСЖ» заинтересовано в том, чтобы дать возможность форварду Мауро Икарди, выступающему на правах аренды в «Галатасарае», вновь проявить себя в парижской команде. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что в стане французского клуба впечатлены выступлениями 29-летнего аргентинца в сезоне-2022/23. На счету нападающего девять голов и шесть результативных передач в 13 матчах за стамбульцев.

Согласно данным источника, Икарди будет возвращен в основной состав парижан летом 2023 года.

Напомним, что Икарди пополнил состав «ПСЖ» в сентябре 2019 года. Его текущее соглашение с командой истекает по окончании сезона-2023/24.