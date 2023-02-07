Капитан «Лейпцига» Орбан пропустит тур Бундеслиги из-за того, что станет донором стволовых клеток

Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан пропустит очередной тур немецкой Бундеслиги по уважительной причине. По информации немецкой прессы, игрок станет донором стволовых клеток.

«Безусловно, я удивился, узнав, что могу стать донором. Но у меня не было сомнений на этот счет, я хочу стать донором. Это возможность спасти жизнь человека минимальными потерями, тут не может быть двух мнений. Очень надеюсь, что моя помощь поможет пациенту полностью выздороветь», - сказал футболист в интервью.

Он пояснил, что зарегистрировался в качестве потенциального донора еще в 2017 году, однако пациента с таким же тканями, как у него, дождался только сейчас.

В текущем сезоне Орбан провел 26 матчей, в которых забил три мяча. В 20-м туре чемпионата Германии «Лейпциг» 11 февраля на своем поле примет берлинский «Унион». Начало встречи в 20.30 по московскому времени.