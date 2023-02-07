«Урал» подписал долгосрочный контракт с экс-игроком «Спартака» Сунгатулиным

Футбольный клуб «Урал» подписал долгосрочное соглашение с 21-летним полузащитником Фанилем Сугнатулиным, сообщается на сайте екатеринбургской команды.

О деталях соглашения не сообщается.

Ранее Сугнатулин был арендован у московского «Спартака», где был капитаном молодежной команды. После того, как он проявил себя в «Урале», клуб предложил ему продолжить карьеру в Екатеринбурге.

Сунгатулин родился и начал заниматься футболом в Тюменской области, затем перешел систему «Спартака». За «Урал» опорный полузащитник провёл 16 матчей.