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«Урал» подписал долгосрочный контракт с экс-игроком «Спартака» Сунгатулиным

Клуб завершил процедуру перехода из «Спартака».
«Урал» подписал долгосрочный контракт с экс-игроком «Спартака» Сунгатулиным
07 февраля 2023 15:10
автор: Александр Евграфов
автор фото: fc-ural.ru

Футбольный клуб «Урал» подписал долгосрочное соглашение с 21-летним полузащитником Фанилем Сугнатулиным, сообщается на сайте екатеринбургской команды.

О деталях соглашения не сообщается.

Ранее Сугнатулин был арендован у московского «Спартака», где был капитаном молодежной команды. После того, как он проявил себя в «Урале», клуб предложил ему продолжить карьеру в Екатеринбурге.

Сунгатулин родился и начал заниматься футболом в Тюменской области, затем перешел систему «Спартака». За «Урал» опорный полузащитник провёл 16 матчей.

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«Урал» подписал долгосрочный контракт с экс-игроком «Спартака» Сунгатулиным
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