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Винисиус Жуниор обвинил футбольных арбитров за предвзятое отношение к нему

После матча с «Мальоркой» футболист раскритиковал также организации, борющиеся с расизмом.
07 февраля 2023 16:06
автор: Александр Евграфов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор раскритиковал работу футбольных арбитров в чемпионате Испании, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, Винисиус недоволен тем, что арбитры часто игнорируют или не реагируют должным образом за грубые фолы на нем.

Также после матча с «Мальоркой», в котором 22-летний Винисиус подвергся расистским оскорблениям, футболист раскритиковал организации, занимающиеся борьбой с расизмом. По его мнению, те ничего не делают, чтобы прекратить оскорбления и наказать тех, кто их выкрикивает.

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Винисиус Жуниор обвинил футбольных арбитров за предвзятое отношение к нему
После матча с «Мальоркой» футболист раскритиковал также организации, борющиеся с расизмом.
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