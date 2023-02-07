Винисиус Жуниор обвинил футбольных арбитров за предвзятое отношение к нему

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор раскритиковал работу футбольных арбитров в чемпионате Испании, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, Винисиус недоволен тем, что арбитры часто игнорируют или не реагируют должным образом за грубые фолы на нем.

Также после матча с «Мальоркой», в котором 22-летний Винисиус подвергся расистским оскорблениям, футболист раскритиковал организации, занимающиеся борьбой с расизмом. По его мнению, те ничего не делают, чтобы прекратить оскорбления и наказать тех, кто их выкрикивает.