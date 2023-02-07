Валерий Гладилин: Для Кержакова полезно продолжать тренерскую работу

«Это не шаг назад. Когда тренер сидит без работы – это плохо. Большого перерыва в творческой деятельности, в особенности тренерской, не должно быть. Я считаю, что он принял правильное решение. Да, кипрский футбол в сравнении с российским – это понижение в классе. Но он будет иметь практику, продолжит тренерскую работу.

Кержаков еще молодой специалист, он только начал тренерскую деятельность. Это для него полезно, он просто идет по тренерскому пути. Он набирается опыта, международного к тому же», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Поcледним клубом, который тренировал Кержаков, был «Пари Нижний Новгород». Под его руководcтвом нижегородcкая команда заняла 11-е меcто в Роccийcкой премьер-лиге в cезоне-2021/22.

40-летний наставник покинул «Пари НН» 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.

«Кармиотисса» занимает десятое место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 23 очка в 22 матчах.