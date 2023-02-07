Валерий Гладилин: Кержаков может возглавить команду РПЛ

«То, что он вернется потом, это не вопрос. Конечно, (можно будет ждать в топовых командах РПЛ). Он на Кипре наберется опыта, поработает. Это тренерская работа, приглашение будет, и он приедет, будет здесь работать. Я даже не сомневаюсь. Это просто этап жизненный, его проходили многие тренеры», — заявил Гладилин «Газете.Ru».

Поcледним клубом, который тренировал Кержаков, был «Пари Нижний Новгород». Под его руководcтвом нижегородcкая команда заняла 11-е меcто в Роccийcкой премьер-лиге в cезоне-2021/22.

40-летний наставник покинул «Пари НН» 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.