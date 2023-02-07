В «Манчестер Сити» рассчитывают, что Гвардиола уже покинет команду, когда клуб накажут

В «Манчестер Сити» рассчитывают на то, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола уже покинет команду на тот момент, когда клуб могут наказать за нарушение финансового фэйр-плэй.

По информации британской прессы, об этом говорит и заявление специалиста о том, что он уйдет, если к «Сити» будут применены санкции.

Добавим, что клуб могут лишить как уже завоеванных трофеев, так и очков в текущем розыгрыше АПЛ.

Ранее аналогичный случай был выявлен в Италии, где за похожие нарушения местная футбольная федерация сняла с туринцев 15 очков.