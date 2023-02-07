World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Семак выразил надежду, что Дуглас Сантос вернется в общую группу «Зенита» в ближайшие дни

Бразилец пропустил последние две контрольных игр действующих чемпионов России.
07 февраля 2023 18:39
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, когда вернется в строй защитник команды Дуглас Сантос.

Отметим, что бразильский футболист пропустил товарищеские матчи сине-бело-голубых с «Уралом» (1:1) и «Джохором» (3:0) из-за повреждения.

– Дуглас Сантос работает по индивидуальной программе и, надеюсь, завтра-послезавтра присоединится к работе с командой. А потом мы посмотрим, насколько он будет готов к тому, чтобы принимать участие в следующих матчах, – приводит слова Семака пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что в текущем сезоне Сантос принял участие в 23 матчах «Зенита» во всех турнирах, отдав четыре результативных паса.

Это интересно:
Алдонин считает, что ЦСКА не помешал бы еще один форвард во второй части сезона РПЛ
Ранее появились слухи, что к стану армейцев может присоединиться панамский нападающий Исмаэль Диас.
07.02.2023 18:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Семак выразил надежду, что Дуглас Сантос вернется в общую группу «Зенита» в ближайшие дни
Бразилец пропустил последние две контрольных игр действующих чемпионов России.
07.02.2023 18:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Манчестер Сити» рассчитывают, что Гвардиола уже покинет команду, когда клуб накажут
«Горожанам» грозит снятие очков и лишение титулов.
07.02.2023 17:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
Валерий Гладилин: Кержаков может возглавить команду РПЛ
Бывший тренер и футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением, что известный российский игрок и тренер Александр Кержаков однажды возглавит команду Российской премьер-лиги (РПЛ). 6 февраля в СМИ появилась информация, что Кержаков близок к тому, чтобы возглавить кипрский клуб «Кармиотисса». Контракт должен быть подписан в ближайшие дни.
07.02.2023 17:09
Футбол
Валерий Гладилин: Для Кержакова полезно продолжать тренерскую работу
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о назначение Александра Кержакова главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса». 6 февраля в СМИ появилась информация, что контракт должен быть подписан в ближайшие дни.
07.02.2023 16:59
Футбол
Винисиус Жуниор обвинил футбольных арбитров за предвзятое отношение к нему
После матча с «Мальоркой» футболист раскритиковал также организации, борющиеся с расизмом.
07.02.2023 16:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Урал» подписал долгосрочный контракт с экс-игроком «Спартака» Сунгатулиным
«Урал» подписал долгосрочный контракт с экс-игроком «Спартака» Сунгатулиным
Клуб завершил процедуру перехода из «Спартака».
07.02.2023 15:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Капитан «Лейпцига» Орбан пропустит тур Бундеслиги из-за того, что станет донором стволовых клеток
Футболист временно не тренируется.
07.02.2023 14:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
«ПСЖ» готов вернуть Икарди в клуб после аренды в «Галатасарае»
В парижском клубе довольны результативностью футболиста в текущем сезоне.
07.02.2023 14:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Президент «Баварии» встретится с Нойером, чтобы уладить конфликт с голкипером
Ветеран недоволен перестановками в тренерском штабе команды.
07.02.2023 13:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика