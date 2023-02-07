Семак выразил надежду, что Дуглас Сантос вернется в общую группу «Зенита» в ближайшие дни

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, когда вернется в строй защитник команды Дуглас Сантос.

Отметим, что бразильский футболист пропустил товарищеские матчи сине-бело-голубых с «Уралом» (1:1) и «Джохором» (3:0) из-за повреждения.

– Дуглас Сантос работает по индивидуальной программе и, надеюсь, завтра-послезавтра присоединится к работе с командой. А потом мы посмотрим, насколько он будет готов к тому, чтобы принимать участие в следующих матчах, – приводит слова Семака пресс-служба петербуржцев.

Напомним, что в текущем сезоне Сантос принял участие в 23 матчах «Зенита» во всех турнирах, отдав четыре результативных паса.