Алдонин считает, что ЦСКА не помешал бы еще один форвард во второй части сезона РПЛ

Бывший игрок ЦСКА высказался по поводу появившейся новости о том, что армейский клуб может подписать нападающего «Университада» Исмаэля Диаса.

Ранее стало известно, что руководство красно-синих планирует усилить атакующую линию команды этой зимой после ухода Адольфо Гайча в «Верону».

– Если у ЦСКА на примете есть форвард высокого класса, то он не помешает армейцам во второй части сезона. Диас? Сложно сказать усилит он команду или нет. Еще раз повторю, что высококлассный нападающий не помешал бы. Если нет вариантов с таким форвардом, то молодой российский футболист из академии тоже пригодится, – цитирует Алдонина «РБ-Спорт».

Напомним, что в данный момент в составе ЦСКА имеются лишь два центральных нападающих. Речь идет о Федоре Чалове и Антоне Заболотном.

После 17 сыгранных туров РПЛ подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.