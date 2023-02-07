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Смольников и Дзюба находятся в шаге от перехода в «Локомотив»

В ближайшие дни игроки пройдут медобследование в стане красно-зеленых.
07 февраля 2023 19:55
автор: Владислав Корегин

«Локомотив» близок к тому, чтобы подписать флангового защитника Игоря Смольникова и нападающего Артема Дзюбу.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своих соцсетях, контракты с футболистами будут рассчитаны до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год. При этом отмечается, что по трудовому договору оба игрока будут получать 2,5 млн рублей.

Согласно данным источника, медобследования состоятся в среду, 8 февраля.

Напомним, что Смольников и Дзюба пребывают в статусе свободных агентов. Ранее защитник расторг контракт с московским «Торпедо», а нападающий прекратил трудовое сотрудничество с турецкой командой «Адана Демирспор».

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