Смольников и Дзюба находятся в шаге от перехода в «Локомотив»

«Локомотив» близок к тому, чтобы подписать флангового защитника Игоря Смольникова и нападающего Артема Дзюбу.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своих соцсетях, контракты с футболистами будут рассчитаны до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год. При этом отмечается, что по трудовому договору оба игрока будут получать 2,5 млн рублей.

Согласно данным источника, медобследования состоятся в среду, 8 февраля.

Напомним, что Смольников и Дзюба пребывают в статусе свободных агентов. Ранее защитник расторг контракт с московским «Торпедо», а нападающий прекратил трудовое сотрудничество с турецкой командой «Адана Демирспор».