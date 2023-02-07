Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Чемпионат мира 2030 года может состояться в четырех странах Южной Америки – Аргентине, Уругвае, Парагвае и Чили.

По словам главы Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, государства подали совместную заявку на проведение мундиаля в преддверии столетнего юбилея. Напомним, первое мировое первенство состоялось в 1930 году в Уругвае.

– Сегодня очень важный день для истории наших четырех стран. Все мы, южноамериканцы, очень увлечены, мы живем футболом. Мы знаем, что это очень большое обязательство и что мы должны доказать всему миру, что Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили подходят для проведения чемпионата мира-2030, – цитирует Тапиа пресс-служба федерации.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в Катаре победителем соревнований стала сборная Аргентины. В финале турнира подопечные Лионеля Скалони обыграли Францию (3:3, 4:2 по пенальти).