Вратарь клуба «Йени Малатьяспор» Эйюп Тюркаслан погиб во время землетрясения в Турции

Вратарь клуба Первой лиги «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб под завалами в результате разрушительного землетрясения в Турции, сообщается на странице футбольной команды в социальных сетях.

Поиски вратаря продолжались больше суток. Ранее сообщалось, что из-под завалов удалось спасти его жену.

«Наш вратарь Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб при обрушении во время землетрясения. Покойся с миром. Мы не забудем тебя, прекрасный человек», - говорится в сообщении команды.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов, а днем того же дня еще одно – магнитудой 7,8. По последним данным число жертв в Турции приближается к 3500 человек, более 14 тысяч получили травмы, в Сирии число жертв уже достигло около полутора тысячи человек.