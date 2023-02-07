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Президент Аргентины попросил добавить Боливию в заявку на проведение чемпионата мира

Таким образом, число стран-хозяев мирового первенства может достичь пяти.
07 февраля 2023 20:47
автор: Александр Евграфов

Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил добавить Боливию в число стран-хозяек чемпионата мира по футболу в 2030 году, заявка на который была представлена ранее. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

«Это кандидатура представляет весь южноамериканский континент. Хотел бы предложить, чтобы наша братская Боливия стала тоже частью. Наша сборная привезла Кубок мира на наш континент, будет здорово, если спустя сто лет чемпионат вернется туда, где все началось, в Южной Америке», - отметил Фернандес.

Ранее заявки на право проведение чемпионата подали Египет, Греция и Саудовская Аравия. Выбор места проведения турнира будет сделан на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году.

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