Евгений Ловчев: Кокорин сошел с ума. Он должен молчать в дудочку
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина о тюрьме.
Ранее Кокорин заявил, что любой нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме. Сам футболист отбывал наказание в виде лишения свободы в 2018–2019 годах.
07 февраля 2023 22:25
«Кокорин заканчивается как человек. Такое говорить…, да он ######## (сошел с ума) просто. Да после того, что ты натворил, в дудочку молчать должен», — сказал Ловчев Sport24.
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Евгений Ловчев: Кокорин сошел с ума. Он должен молчать в дудочку
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина о тюрьме.
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