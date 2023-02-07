В «Атлетико» недовольны физической формой Депая

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне выразил недовольство физической формой новичка клуба Мемфиса Депая.

По информации испанских СМИ, наставник «матрасников» обратился к своему тренерскому штабу, чтобы индивидуально поработать с 28-летним форвардом после его перехода из «Барселоны». Также отмечается, что Симеоне по-прежнему не убежден в том, что футболист готов выступать в мадридской команде на высоком уровне.

Напомним, что Депай пополнил состав «Атлетико» 20 января. С тех пор он провел за клуб три матча, не отличившись результативными действиями.