Защитник сборной Турции Демирал продаст футболку с автографом Роналду

Защитник «Аталанты» и сборной Турции Мерих Демирал продаст на аукционе футболку португальского нападающего Криштиану Роналду из своего коллекции с его автографом. Вырученные средства будут направлены для помощи пострадавшим от землетрясения.

«Я только что говорил с Криштиану. Он сказал, что опечален произошедшим. Мы выставим на аукцион футболку, а все доходы будут пожертвованы», - говорится в сообщении Демирала, опубликованном в социальных сетях.

Также отмечается, что выставленная футболка Роналду является формой «Ювентуса», когда португалец выступал за туринский клуб. К акции присоединился защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который также выставил футболку с автографом.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов, а днем того же дня еще одно – магнитудой 7,6. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным число жертв в Турции уже превышает 5000 человек, более 26 тысяч раненых. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур.