«Только живи». Оксана Домнина поздравила Романа Костомарова с днем рождения

Чемпионка мира в танцах на льду Оксана Домнина поздравила своего мужа олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова с днем рождения.

«С Днем Рождения, мой герой… мой сильный… мой любимый… мой чемпион во всем!!!

Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты!!! Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти… но сейчас так… и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю!!! только ЖИВИ», - написала Домнина в социальной сети.

45-летний Роман Костомаров попал в больницу с тяжелой пневмонией, длительное время находился в медикаментозной коме. После выхода из нее, возникли многочисленные осложнения.

В ночь на 7 февраля прошла информация, что Костомарову сделали операцию по ампутацию одной или двух ног.