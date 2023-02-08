Тедеско возглавил сборную Бельгии

Федерация футбола Бельгии объявила о назначении бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско на пост главного тренера мужской национальной команды.

Контракт рассчитан до окончания чемпионата Европы 2024 года.

«Для меня большая честь быть новым главным тренером сборной Бельгии. Я с нетерпением жду начала совместной работы и чрезвычайно мотивирован. Я был уверен в сотрудничестве с самого первого разговора», - приводит слова 37-летнего специалиста пресс-служба национальной федерации.

Добавим, что последним местом работы Тедеско был «Лейпциг», откуда он был уволен из-за неудовлетворительных результатов в начале текущего сезона.