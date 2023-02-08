«Аль-Хиляль» выиграл у «Фламенго» и вышел в финал клубного чемпионата мира

Саудовский клуб «Аль Хиляль» впервые в своей истории вышел в финал клубного чемпионата мира, который проходит в Марокко.

Полуфинальная встреча в Танжере с бразильским «Фламенго» завершилась со счетом 3:2 в пользу саудовской команды. В составе победителей дублем отметился Салем Аль-Давсари (4-я и 45+9 минуты), реализовавший два пенальти, и Лусиано Вьетто (70). У бразильцев дубль на счету Педро (20, 91).

Бразильские футболисты играли второй тайм вдесятером. В компенсированное время первого тайма с поля был удален полузащитник Жерсон.

В финале чемпионата «Аль-Хиляль» сыграет с победителем матча между мадридским «Реалом» (Испания) и египетским «Аль-Ахли».