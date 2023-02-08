ФИФА обяжет «Краснодар» заплатить норвежцу Ботхейму 500 тысяч евро

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила жалобу «Краснодара» на норвежского футболиста Эрика Ботхейма и обязала российский клуб выплатить футболисту 500 тысяч евро, сообщают норвежские СМИ.

В противном случае «Краснодару» может быть запрещено регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон.

Ботхейм заключил контракт с «Краснодаром» в январе 2022 года, а в марте приостановил его, сославшись на разрешение ФИФА, и не сыграв ни одного матча. В мае футболист полностью расторг контракт.

В июле 2022 года 23-летний норвежский футболист перешел в Серию А и стал игроком «Салернитаны».