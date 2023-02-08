Леонид Слуцкий: Я долго не мог понять, как называется то, чем я занимаюсь в футболе

Экс-тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий стал новым амбассадором TENNISI bet. Леонид Викторович известен как самый веселый и харизматичный человек в нашем футболе и даже далеко за его пределами. Слуцкого знают и по КВН, и по смешным роликам на YouTube. В частности, два выпуска с тренером на канале «Плюшки» посмотрели около 12 миллионов раз.

В свою очередь TENNISI bet также известна как самая веселая компания в российском беттинге. Таким образом, Слуцкий выглядит идеальным персонажем для теннисирования, ликвидации скуки и прокачки самых ярких спортивных событий посредством юмора.

«Я долго не мог понять, как называется то, чем я занимаюсь в футболе. Ответ найден – теннисирование, – рассуждал Слуцкий после нового назначения. – Это лучший способ превратить все в развлечение, коим и должен являться спорт!»

После всего сказанного становится, очевидно: следить за медийной активностью TENNISI bet будет еще интереснее!