«Торпедо» и «Факел» сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты московского «Торпедо» и воронежского «Факела» сыграли вничью в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в Турции.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет открыли футболиста «Факела» благодаря точному удару Хызыра Аппаева на 9-й минуте. Автозаводцы отыгрались на 52-й минуте. Отличился Илья Кутепов.

После 17 туров чемпионата России, «Факел» набрал 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице, «Торпедо» замыкает ее с 6-ю очками. Игры чемпионата России возобновятся в марте.