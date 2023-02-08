World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Торпедо» и «Факел» сыграли вничью в товарищеском матче

Команды проводят тренировочные сборы в Турции.
08 февраля 2023 13:54
автор: Александр Евграфов

Футболисты московского «Торпедо» и воронежского «Факела» сыграли вничью в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в Турции.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет открыли футболиста «Факела» благодаря точному удару Хызыра Аппаева на 9-й минуте. Автозаводцы отыгрались на 52-й минуте. Отличился Илья Кутепов.

После 17 туров чемпионата России, «Факел» набрал 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице, «Торпедо» замыкает ее с 6-ю очками. Игры чемпионата России возобновятся в марте.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ван Нистелрой рассказал, что Гакпо мечтал перейти в «Манчестер Юнайтед»
В итоге футболист перебрался в «Ливерпуль».
08.02.2023 14:11
Футбол
Дело «Манчестер Сити» может затянуться на несколько лет
АПЛ обвиняет клуб в финансовых злоупотреблениях.
08.02.2023 14:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Торпедо» и «Факел» сыграли вничью в товарищеском матче
Команды проводят тренировочные сборы в Турции.
08.02.2023 13:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Александр Кержаков стал тренером кипрского «Кармиотисса»
Команда идет десятой в местном чемпионате.
08.02.2023 13:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
Леонид Слуцкий: Я долго не мог понять, как называется то, чем я занимаюсь в футболе
Леонид Слуцкий: Я долго не мог понять, как называется то, чем я занимаюсь в футболе
08.02.2023 13:48
Футбол
Экс-наставник «Штутгарта» Матараццо стал главным тренером «Хоффенхайма»
Руководство клуба утвердило назначение специалиста.
08.02.2023 13:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бывший главный тренер сборной Хорватии Блажевич скончался на 88-м году жизни
В 1998 году он привел хорватских футболистов к бронзовым медалям чемпионата мира в Франции.
08.02.2023 12:56
Футбол
автор: Александр Евграфов
ФИФА обяжет «Краснодар» заплатить норвежцу Ботхейму 500 тысяч евро
Международная федерация футбола отклонила жалобу российского клуба.
08.02.2023 12:44
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Аль-Хиляль» выиграл у «Фламенго» и вышел в финал клубного чемпионата мира
Соперником «Аль-Хиляля» может стать мадридский «Реал».
08.02.2023 12:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тедеско возглавил сборную Бельгии
Экс-наставник «Спартака» поведет свое новую команду на Евро-2024.
08.02.2023 11:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика