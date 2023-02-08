Дело «Манчестер Сити» может затянуться на несколько лет

Английская Премьер-лига (АПЛ) готовится к тому, что дело «Манчестер Сити» будет разбираться более двух лет.

Ранее АПЛ заявила, что «Манчестер Сити» обвиняется в предоставлении необъективной информации о доходах клуба, включая доход от спонсорства, с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 включительно, в несоблюдении правил финансового fair play.

По данным британской прессы, АПЛ на своем ежеквартальном собрании обсудит грядущие реформы, тема «Манчестер Сити» будет одной из центральных, так как, по действующим правилам второго по силе дивизиона английского футбола Чемпионшипа, клуб не может в нем оказаться из-за дисквалификации.

Вторым важным вопросом будет сам fair play, эту тему называют наиважнейшей со времен попытки создания Суперлиги, в которой «горожане» принимали непосредственное участие.