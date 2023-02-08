World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дело «Манчестер Сити» может затянуться на несколько лет

АПЛ обвиняет клуб в финансовых злоупотреблениях.
08 февраля 2023 14:09
автор: Максим Скороходов

Английская Премьер-лига (АПЛ) готовится к тому, что дело «Манчестер Сити» будет разбираться более двух лет.

Ранее АПЛ заявила, что «Манчестер Сити» обвиняется в предоставлении необъективной информации о доходах клуба, включая доход от спонсорства, с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 включительно, в несоблюдении правил финансового fair play.

По данным британской прессы, АПЛ на своем ежеквартальном собрании обсудит грядущие реформы, тема «Манчестер Сити» будет одной из центральных, так как, по действующим правилам второго по силе дивизиона английского футбола Чемпионшипа, клуб не может в нем оказаться из-за дисквалификации.

Вторым важным вопросом будет сам fair play, эту тему называют наиважнейшей со времен попытки создания Суперлиги, в которой «горожане» принимали непосредственное участие.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ван Нистелрой рассказал, что Гакпо мечтал перейти в «Манчестер Юнайтед»
В итоге футболист перебрался в «Ливерпуль».
08.02.2023 14:11
Футбол
Дело «Манчестер Сити» может затянуться на несколько лет
АПЛ обвиняет клуб в финансовых злоупотреблениях.
08.02.2023 14:09
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Торпедо» и «Факел» сыграли вничью в товарищеском матче
Команды проводят тренировочные сборы в Турции.
08.02.2023 13:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Александр Кержаков стал тренером кипрского «Кармиотисса»
Команда идет десятой в местном чемпионате.
08.02.2023 13:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
Леонид Слуцкий: Я долго не мог понять, как называется то, чем я занимаюсь в футболе
Леонид Слуцкий: Я долго не мог понять, как называется то, чем я занимаюсь в футболе
08.02.2023 13:48
Футбол
Экс-наставник «Штутгарта» Матараццо стал главным тренером «Хоффенхайма»
Руководство клуба утвердило назначение специалиста.
08.02.2023 13:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бывший главный тренер сборной Хорватии Блажевич скончался на 88-м году жизни
В 1998 году он привел хорватских футболистов к бронзовым медалям чемпионата мира в Франции.
08.02.2023 12:56
Футбол
автор: Александр Евграфов
ФИФА обяжет «Краснодар» заплатить норвежцу Ботхейму 500 тысяч евро
Международная федерация футбола отклонила жалобу российского клуба.
08.02.2023 12:44
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Аль-Хиляль» выиграл у «Фламенго» и вышел в финал клубного чемпионата мира
Соперником «Аль-Хиляля» может стать мадридский «Реал».
08.02.2023 12:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тедеско возглавил сборную Бельгии
Экс-наставник «Спартака» поведет свое новую команду на Евро-2024.
08.02.2023 11:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика