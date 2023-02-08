Ван Нистелрой рассказал, что Гакпо мечтал перейти в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой рассказал, что экс-форвард команды Коди Гакпо мечтал перейти в «Манчестер Юнайтед», но в январе в итоге перешел в «Ливерпуль». Мерсисайдцам игрок обошелся в 42 миллиона евро.

«Мечтой Гакпо был переход в «Манчестер Юнайтед». Я советовал ему подождать до лета. Но что-то произошло, и он отказался следовать моему совету», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что Гакпо поехал на ЧМ-2022 в составе сборной Голландии и провел там 5 матчей, забив 3 мяча. Что касается его выступлений за ПСВ, то футболист отыграл в этом сезоне 29 матчей, забил 15 голов и отдал 18 голевых передач.