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Новым тренером «Баварии» стал Михаэль Рехнер из «Хоффенхайма»

Он сменит на этом посту уволенного Тони Тапаловича.
08 февраля 2023 15:10
автор: Александр Евграфов

Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с тренером вратарей Михаэлем Рекнером, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Ранее специалист работал на аналогичной должности в «Хоффенхайме», с которым Рекнер расторг контракт.

Рекнер сменил на этом посту Тони Тапаловича, который работал в «Баварии» с 2011 года и был уволен недавно. По данным немецких СМИ, у Тапаловича возник конфликт с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом. Позже вратарь «Баварии» Мануэль Нойер раскритиковал решение об увольнении Тапаловича

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