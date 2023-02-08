Новым тренером «Баварии» стал Михаэль Рехнер из «Хоффенхайма»

Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с тренером вратарей Михаэлем Рекнером, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Ранее специалист работал на аналогичной должности в «Хоффенхайме», с которым Рекнер расторг контракт.

Рекнер сменил на этом посту Тони Тапаловича, который работал в «Баварии» с 2011 года и был уволен недавно. По данным немецких СМИ, у Тапаловича возник конфликт с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом. Позже вратарь «Баварии» Мануэль Нойер раскритиковал решение об увольнении Тапаловича