Дмитрий Губерниев: Переход в «Локомотив» - отличный вызов для Дзюбы и Смольникова

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что защитник Игорь Смольников и нападающий Артем Дзюба продолжат карьеру в «Локомотиве». Вскоре московский клуб объявит официально о подписании контрактов с футболистами.

«Отличный вызов для ребят, чтобы показать, что они являются классными футболистами. Запоминается всегда последнее», - приводит слова журналиста Metaratings.ru.

Напомним, что Смольников и Дзюба пребывают в статусе свободных агентов. Ранее защитник расторг контракт с московским «Торпедо», а нападающий прекратил трудовое сотрудничество с турецкой командой «Адана Демирспор».