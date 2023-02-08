«Оказался в команде, у которой дела идут не очень хорошо». Куман - о проблемах Гакпо в «Ливерпуле»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман объяснил плохую игру форварда Коди Гакпо в «Ливерпуле».

«Вы все видите, что он оказался в команде, у которой дела идут не очень хорошо. Поэтому ему, как новичку, сложнее проявить себя, так как результат требуют здесь и сейчас. Молодому игроку очень трудно, когда ты не забиваешь, плохо играешь, а команда проигрывает. Опытному 28-летнему футболисту, в такой ситуации было бы легче», - сказал Куман в эфире американского телевидения.

Добавим, что Гакпо провел шесть матчей за «Ливерпуль», в которых не отличился результативными действиями.