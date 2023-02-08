«ПСЖ» склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с Рамосом

«ПСЖ» сомневается в продлении контракта с защитником команды Серхио Рамосом. Об этом пишет зарубежная пресса.

Отмечается, что парижский клуб до сих пор не делал испанцу предложения о пролонгировании соглашения, которое истекает летом 2023 года.

Дело в том, что руководство столичной команды хочет получить больше гарантий тому, что футболист продолжит выступать на высоком уровне в следующем сезоне.

Добавим, что в текущем сезоне Рамос провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.