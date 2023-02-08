Катарские инвесторы готовы купить «Манчестер Юнайтед»

Инвесторы из Катара готовятся сделать предложение по покупке футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщают английские СМИ.

Предложенная сумма не разглашается.

По данным источника, катарские покупатели готовы поддержать действующего тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага в его трансферной политике.

Конкурентами катарцев в этой сделке будет компания Ineos, принадлежащая британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу. Предполагается, что решение о продаже клуба будет принято в конце февраля.

«Манчестер Юнайтед» с 42 очками занимает третье место в чемпионате Англии, отставая на 8 очков от лидирующего «Арсенала».