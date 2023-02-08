Веркаутерен стал спортивным директором Бельгийской футбольной ассоциации

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен стал спортивным директором Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB), сообщается на сайте организации.

Ранее Веркаутерен уже работал в организации в 2008, 2009 году.

«Я рад сделать этот шаг в моей карьере. Я готовился к нему, и уже работал в ассоциации в 2008 и 2009 году. За прошедшее время ситуация значительно улучшилась. Мы никогда не должны останавливаться на достигнутом. Наша задача – готовить будущее. Это наша цель» - цитирует Веркаутерена пресс-служба ассоциации.

66-летний специалист ранее работал с «Андерлехтом», «Серкль Брюгге», португальским «Спортингом». С 2014 по 2016 год был главным тренером самарских «Крыльев Советов».

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