Главный тренер КПРФ Зоидзе возглавил сборную России по мини-футболу

Главный тренер мини-футбольного клуба КПРФ Бесо Зоидзе назначен главным тренером сборной России, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

В качестве игрока «Спартака» Зоидзе становился чемпионом России в сезоне-2000/01 года. В качестве тренера МФК КПРФ Зоидзе становился чемпионом России, дважды – вице-чемпионом, а также бронзовым призером Лиги чемпионов.

«Тренерская карьера подразумевает разные траектории. И когда тебе доверяют управлять главной командой страны, то возникает чувство радости и огромной ответственности. Прекрасно осознаю, что уровень давления в сборной будет кратно отличаться от клубного, ведь за игрой нашей команды будет следить вся страна», - сказал Зоидзе.

Также РФС назвал новых старших тренеров молодежной и женской сборных. Ими стали Сергей Абрамов и Михаил Крюков.