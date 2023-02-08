Пять клубов АПЛ требуют исключить «Манчестер Сити» из лиги

Пять клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) требуют исключить «Манчестер Сити» из турниров, если вина в многочисленных финансовых нарушениях будет доказана, сообщают британские СМИ.

Исключения требуют «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Отмечается, что, по мнению этих клубов, наказание в виде лишения ранее завоеванных титулов вызовет лишнюю путаницу, а снятия очков будет недостаточно.

Ранее АПЛ обвинила «горожан» в предоставлении недостоверной информации о доходах клуба на протяжении семи сезонов. Расследование длилось четыре года. Дело передано в специальную комиссию для дальнейшего расследования, оно будет носить конфиденциальный характер.