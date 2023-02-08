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Роман Шишкин: Для Дзюбы и «Локомотива» это хороший трансфер

Бывший российский защитник Роман Шишкин отреагировал на новость о предстоящем переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».
08 февраля 2023 17:21

«Для Дзюбы очень хороший вариант. Он знаменитый футболист и родился в Москве. Под закат карьеры это самый приоритетный вариант. «Локомотив» всегда относился к грандам нашего футбола, несмотря на то что сейчас команда в зоне вылета и имеет большие проблемы.

Дзюба со своим опытом и большой карьерой может помочь если не достигать каких-то суперцелей, то хотя бы выкарабкаться из той ситуации, в которой сейчас «Локомотив». Для Дзюбы и «Локомотива» это хороший трансфер.

Если руководство и селекционный отдел решили приобретать такого футболиста, то они чем-то руководствовались. Понятно, что опытом и достижениями. Даже в коллективе он может повлиять положительно. Все его прекрасно знают, он знает российский футбол, поэтому на это был акцент футбольного клуба», — сказал Шишкин «Чемпионату».

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