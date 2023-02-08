В РФС рассказали о проверке со стороны Счетной палаты Российской Федерации

«РФС как общественная организация регулярно проверяется контролирующими и надзорными органами. Что касается текущей проверки Счётной палаты РФ, то она является плановой. РФС, как и всегда в подобных случаях, предоставляет все запрашиваемые ведомством данные», — передает «Чемпионат».

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Счетная палата РФ проводит контрольное мероприятие «Оценка эффективности мероприятий по обеспечению деятельности спортивных сборных команд за счет средств федерального бюджета, а также их участия в спортивных мероприятиях в 2020-2022 гг.» Его результаты рассмотрят в июне 2023-го на коллегии.