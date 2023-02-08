Эрик тен Хаг высказался о травмах нападающего Марсьяля: Он не готов к сезону на сто процентов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о травмах нападающего команды Антони Марсьяля.

«Он не был на сто процентов готов в этом сезоне, но он оказывал большое влияние каждый раз, когда был доступен. Так что он делает все, что может», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что француз выступает за «красных дьяволов» с 2015 года.

В текущем сезоне Марсьяль провел за манкунианцев 14 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.