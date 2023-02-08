Названа зарплата Дзюбы и Смольникова в «Локомотиве»

Нападающий Артем Дзюба будет получать в «Локомотиве» 2,5 млн рублей в месяц. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов. По его данным, такая же зарплата будет у флангового защитника Игоря Смольникова.

Ранее сообщалось, что экс-футболисты «Зенита» подпишут контракты до конца сезона.

Напомним, 34-летний Дзюба пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор».

34-летний Смольников также находится без команды. В феврале этого года он ушел из московского «Торпедо».