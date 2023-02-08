Шамар Николсон: Промес приносит особую атмосферу в наш коллектив

«Скучаю по Промесу. Он мой бро! По нему скучаю не только я, а вся наша команда. Он привносит особую атмосферу в наш коллектив.

Я с Квинси на связи, мы постоянно переписываемся. Рассказываем друг другу, как у нас дела», — передает слова Николсона «Чемпионат».

Напомним, ранее Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку индивидуально в связи с личными обстоятельствами. «Спартак» набрал 36 очков в 17 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42).