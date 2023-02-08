World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бывший спортивный директор «Локомотива»: Дзюба голоден и хочет заткнуть некоторых специалистов

Дмитрий Баранник поддержал решение красно-зеленых подписать 34-летнего форварда.
08 февраля 2023 19:05
автор: Артур Гичунцев

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал информацию о скором переходе Артема Дзюбы в столичный клуб.

По его словам, 34-летний форвард мотивирован на результат и хочет доказать некоторым экспертам, что по-прежнему играет на высоком уровне.

«Сегодня Дзюба – голодный человек. Он реально хочет, грубо говоря, заткнуть некоторых специалистов. Но это не безоблачная ситуация. Если Дзюба травмируется или будет какой-то конфликт в команде… Хотя мы видим, куда Дзюба приходит, там он тушит конфликты своим авторитетом. Думаю, что этот авторитет никуда не пропал. И на сегодняшний день Дзюба не на коне, чтобы диктовать какие-то свои условия или казаться лучше, чем он есть на самом деле», – цитирует Баранника «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона, а его зарплата составит 2,5 млн рублей в месяц.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
«Локомотив» объявил о подписании Дзюбы и Смольникова (видео)
Столичный клуб оригинально представил новых футболистов.
08.02.2023 19:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Информация о спасении Атсу из-под завалов после землетрясения в Турции оказалась недостоверной
Катастрофа в стране произошла утром 6 февраля.
08.02.2023 19:39
Футбол
Тедеско: Агент сказал, что будет сложно получить работу в сборной Бельгии, но теперь я здесь
Бывший тренер «Спартака» – о назначении в стан «красных дьяволов».
08.02.2023 19:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ювентус» выкупил у «Сассуоло» права на Локателли
Туринцы заплатят за футболиста 25 миллионов евро плюс 12,5 млн в качестве бонусов.
08.02.2023 19:19
Футбол
Бывший спортивный директор «Локомотива»: Дзюба голоден и хочет заткнуть некоторых специалистов
Дмитрий Баранник поддержал решение красно-зеленых подписать 34-летнего форварда.
08.02.2023 19:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Антонио Конте вернулся в Англию после операции
Итальянскому специалисту удалили желчный пузырь.
08.02.2023 18:59
Футбол
«Атлетико» хочет продать Феликса за 140 млн евро
Мадридцы приобрели игрока у «Бенфики» за 127 млн евро.
08.02.2023 18:41
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Шамар Николсон: Промес приносит особую атмосферу в наш коллектив
Ямайский нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон поделился, что скучает по своему одноклубнику Квинси Промесу, который не поехал вместе с командой на сборы.
08.02.2023 18:28
Футбол
Названа зарплата Дзюбы и Смольникова в «Локомотиве»
Экс-футболисты «Зенита» подпишут контракты до конца сезона.
08.02.2023 18:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Эрик тен Хаг высказался о травмах нападающего Марсьяля: Он не готов к сезону на сто процентов
Действующее соглашение форварда с английским клубом рассчитано до лета 2024 года.
08.02.2023 18:08
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика