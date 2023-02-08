Бывший спортивный директор «Локомотива»: Дзюба голоден и хочет заткнуть некоторых специалистов

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник прокомментировал информацию о скором переходе Артема Дзюбы в столичный клуб.

По его словам, 34-летний форвард мотивирован на результат и хочет доказать некоторым экспертам, что по-прежнему играет на высоком уровне.

«Сегодня Дзюба – голодный человек. Он реально хочет, грубо говоря, заткнуть некоторых специалистов. Но это не безоблачная ситуация. Если Дзюба травмируется или будет какой-то конфликт в команде… Хотя мы видим, куда Дзюба приходит, там он тушит конфликты своим авторитетом. Думаю, что этот авторитет никуда не пропал. И на сегодняшний день Дзюба не на коне, чтобы диктовать какие-то свои условия или казаться лучше, чем он есть на самом деле», – цитирует Баранника «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона, а его зарплата составит 2,5 млн рублей в месяц.