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Информация о спасении Атсу из-под завалов после землетрясения в Турции оказалась недостоверной

Катастрофа в стране произошла утром 6 февраля.
08 февраля 2023 19:39

Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу остается под завалами после землетрясения в Турции. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Таким образом, предыдущая информация о том, что ганского хавбека извлекли из-под обломков оказалась недостоверной.

Напомним, что утром 6 февраля произошло новое землетрясение силой 7,7 балла. По последним данным, погибли более девяти тысяч человек и пострадало около 50 тысяч людей.

Все спортивные соревнования в этих странах прекращены на неопределенный срок.

За турецкий «Хатайспор» Атсу провел четыре матча и забил один гол.

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