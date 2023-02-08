«Локомотив» объявил о подписании Дзюбы и Смольникова (видео)

Бывшие игроки «Зенита» Артем Дзюба и Игорь Смольников перешли в «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба красно-зеленых.

Сегодня, 8 февраля, футболисты заключили трудовые соглашения, действующие до конца сезона-2022/23. Другие детали контрактов не раскрываются. Пресс-служба лишь выложила короткометражный фильм, посвященный новичкам:

Напомним, 34-летний форвард пребывает в статусе свободного агента, а его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор».

Что касается Смольникова, то 34-летний защитник также находился без команды. В феврале этого года он ушел из московского «Торпедо».

Ранее сообщалось, что Дзюба и Смольников будут получать в «Локо» по 2,5 млн рублей в месяц.