Дзюба – о переходе в «Локомотив»: Счастлив вернуться в РПЛ! Постараюсь не подвести

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба оставил запись в соцсети после подписания контракта с московским клубом.

«Рад вернуться в РПЛ! Спасибо руководству «Локомотива» за доверие! Всем, кто помогал и переживал – тоже огромное спасибо! Безумно счастлив и постараюсь не подвести!» – написал 34-летний нападающий.

Напомним, Дзюба заключил контракт до конца сезона. По информации прессы, он будет получать 2,5 млн рублей в месяц.

Добавим, что с ноября 2022 года форвард, ранее выступавший за «Зенит», «Спартак» и другие клубы, пребывал в статусе свободного агента. Его последний командой был турецкий «Адана Демирспор».