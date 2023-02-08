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IFAB рассмотрит возможные меры по увеличению чистого игрового времени

Собрание под председательством главы Футбольной ассоциации Англии (FA) Дебби Хьюитт состоится 4 марта в Лондоне.
08 февраля 2023 21:40

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит предложение об увеличении чистого игрового времени на ежегодном общем собрании организации.

Как сообщает пресс-служба организации, собрание под председательством главы Футбольной ассоциации Англии (FA) Дебби Хьюитт состоится 4 марта в Лондоне.

Отмечается, что на мероприятии будет уделено внимание более строгому расчету дополнительного времени и рассмотрены меры по повышению уважения к судьям, игрокам и должностным лицам команд из низших и любительских лиг.

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IFAB рассмотрит возможные меры по увеличению чистого игрового времени
Собрание под председательством главы Футбольной ассоциации Англии (FA) Дебби Хьюитт состоится 4 марта в Лондоне.
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