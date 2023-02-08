«Лео отплатили нехорошо»: брат Месси раскритиковал руководство «Барселоны»

Матиас Месси, брат нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, вспомнил об уходе игрока из «Барселоны». По его словам, именно Лионель сделал из каталонского клуба испанский гранд, который заявил о себе на весь мир.

«Никто не знал «Барселону» до Месси. Был только «Реал». И то, что Лео так отплатили, нехорошо.

Те люди, которые смогли посетить в Барселоне клубный музей, были в музее имени Месси», – заявил брат футболиста испанским СМИ.

Напомним, Месси – воспитанник «Барселоны». Он играл за первую команду сине-гранатовых с 2005 по 2021 год и помог ей выиграть ряд трофеев, в том числе Лигу чемпионов (4 раза) и чемпионат Испании (10 раз). Будучи игроком «Барсы», Месси 7 раз выигрывал «Золотой мяч». Аргентинец покинул «Камп Ноу», так как клуб не смог продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений Ла Лиги.