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«Лео отплатили нехорошо»: брат Месси раскритиковал руководство «Барселоны»

По словам Матиаса Месси, аргентинского форварда не ценили на «Камп Ноу».
08 февраля 2023 22:19
автор: Артур Гичунцев

Матиас Месси, брат нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, вспомнил об уходе игрока из «Барселоны». По его словам, именно Лионель сделал из каталонского клуба испанский гранд, который заявил о себе на весь мир.

«Никто не знал «Барселону» до Месси. Был только «Реал». И то, что Лео так отплатили, нехорошо.

Те люди, которые смогли посетить в Барселоне клубный музей, были в музее имени Месси», – заявил брат футболиста испанским СМИ.

Напомним, Месси – воспитанник «Барселоны». Он играл за первую команду сине-гранатовых с 2005 по 2021 год и помог ей выиграть ряд трофеев, в том числе Лигу чемпионов (4 раза) и чемпионат Испании (10 раз). Будучи игроком «Барсы», Месси 7 раз выигрывал «Золотой мяч». Аргентинец покинул «Камп Ноу», так как клуб не смог продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

источник: «Советский спорт»
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