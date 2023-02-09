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«Реал» разгромил египетский «Аль-Ахли» и вышел в финал клубного ЧМ

«Сливочные» сыграют в решающем матче с саудовским «Аль-Хилялем».
09 февраля 2023 00:00
автор: Артур Гичунцев

Мадридский «Реал» одержал победу над египетским «Аль-Ахли» в полуфинале клубного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе «сливочных» по голу забили Винисиус Жуниор (42-я минута), Федерико Вальверде (46-я), Родриго Гоэс (90+3) и Серхио Аррибас (90+8). У проигравших отличился Али Малул (65-я).

Лука Модрич мог сделать счет еще крупнее, однако, вратарь «Аль-Ахли» Мохамед эль-Шенави отразил его удар с пенальти.

Таким образом, команда Карло Анчелотти вышла в финал, где сыграет с саудовским «Аль-Хилялем», который в полуфинале обыграл бразильский «Фламенго» (3:2). Встреча пройдет 11 февраля и начнется в 22.00 мск.

источник: «Советский спорт»
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