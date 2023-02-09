Арас Озбилиз: Качества у Дзюбы есть. Сможет показать себя в РПЛ

34-летний Дзюба находится без команды после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор» в ноябре прошлого года. Накануне появились сообщения о том, что нападающий подпишет контракт с «Локомотивом».

«Почему Дзюба не заиграл в Турции? Не знаю. Например, Салах тоже не играл в «Челси», а в «Ливерпуле» стал мировой звездой. Поэтому тяжело сказать, много факторов.

Думаю, Дзюба сможет показать себя в РПЛ. Сейчас футболисты более профессиональные, чем раньше, и играют дольше. После большого перерыва будет тяжело, но качества у Дзюбы есть», — сказал Озбилиз Sport24.